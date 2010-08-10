|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|СКА-Хабаровск
|8
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.10.2010
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:0
|Волгарь-Газпром (Астрахань)
|17.10.2010
|61' -90'
|2:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|25.09.2010
|Был в запасе
|Динамо Бр (Брянск)
|5:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|22.09.2010
|52' -90'
|Шинник (Ярославль)
|3:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|14.09.2010
|1' -30'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:1
|Петротрест (Сочи)
|03.09.2010
|1' -78'
|Иртыш (Омск)
|0:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|57' 78'
|31.08.2010
|77' -90'
|Урал (Екатеринбург)
|1:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|24.08.2010
|70' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:2
|Волга (Нижний Новгород)
|13.08.2010
|1' -90'
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|1:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|10.08.2010
|90' -90'
|Химки (Химки)
|0:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)