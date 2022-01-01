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B. Beaumont
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B. Beaumont - статистика
Завершил карьеру
#14
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Даку провел первую тренировку в «Спартаке»
21:17
Зобнин отреагировал на хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
21:13
2
Агент Мусаева похвалил игрока перед наступающим уходом из ЦСКА
20:20
3
Назван российский форвард, стоящий в разы больше 30 миллионов евро
19:55
7
В «Спартаке» высказались об отсутствии горячей воды в Грозном
19:44
7
Семин объяснил, почему «Спартак» обязан выиграть РПЛ в этом сезоне
19:20
13
Стало известно, как игроки «Спартака» встретили Даку
19:07
8
Мостовой оценил возможный трансфер Батракова в «Галатасарай»
18:53
Карседо ответил на вопрос об уходе Барко из «Спартака»
18:40
3
В «Родине» мечтают о подписании Серхио Рамоса
18:28
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