Эггерт Йонссон - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Эггерт
|Фамилия
|Йонссон
|Команда
|Флитвуд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 августа 1988 (34 года)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Эггерт
|Фамилия
|Йонссон
|Команда
|Флитвуд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 августа 1988 (34 года)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Исландия
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.11.2013
|Был в запасе
|Хорватия
|2:0
|Исландия
|15.11.2013
|Был в запасе
|Исландия
|0:0
|Хорватия
|15.10.2013
|Был в запасе
|Норвегия
|1:1
|Исландия
|11.10.2013
|Был в запасе
|Исландия
|2:0
|Кипр
|16.10.2012
|1' -81'
|Исландия
|0:2
|Швейцария
|22'
|12.10.2012
|90' -90'
|Албания
|1:2
|Исландия
|11.09.2012
|Был в запасе
|Кипр
|1:0
|Исландия
|07.09.2012
|90' -90'
|Исландия
|2:0
|Норвегия