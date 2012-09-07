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    Эггерт Йонссон - статистика

    #5 | Полузащитник
    Имя Эггерт
    Фамилия Йонссон
    Команда Флитвуд
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 августа 1988 (34 года)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Исландия 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.11.2013 Был в запасе Хорватия 2:0 Исландия
    15.11.2013 Был в запасе Исландия 0:0 Хорватия
    15.10.2013 Был в запасе Норвегия 1:1 Исландия
    11.10.2013 Был в запасе Исландия 2:0 Кипр
    16.10.2012 1' -81' Исландия 0:2 Швейцария
    22'
    12.10.2012 90' -90' Албания 1:2 Исландия
    11.09.2012 Был в запасе Кипр 1:0 Исландия
    07.09.2012 90' -90' Исландия 2:0 Норвегия
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