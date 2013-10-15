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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Норвегия - Исландия
Норвегия - Исландия: обзор матча 15 октября 2013
Норвегия
15.10.2013, вторник, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа E
1 : 1
Завершен
Исландия
30'
Д. Браатен
12'
К. Сигторссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвегия - Исландия
90'
+2
Замена
Р. Гисласон
️️️️
Й. Гудмундссон
Замена
Ф. Йонсен
️️️️
П. Скьельбред
86'
Замена
М. Абделлауе
️️️️
Д. Браатен
74'
59'
Замена
А. Финнбогасон
️️️️
Э. Гудьонсен
Замена
В. Бериша
️️️️
О. Камара
55'
38'
Желтая карточка
Б. Саеварссон
ГОЛ! 1:1!
Д. Браатен
Пас отдал
П. Скьельбред
30'
12'
ГОЛ! 0:1!
К. Сигторссон
Пас отдал
Г. Сигурдссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвегия
1
Руне Ярстейн
ВР
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
5
Бреде Хангеланд
ЦЗ
2
Том Хогли
ПЗ
14
Омар Эльабделлауи
ПЗ
8
Стефан Йохансен
ЦП
15
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
10
Тарик Эльюнусси
ЦП
5
Александер Теттей
ЦП
9
Даниэль Браатен
ПП
0
Ола Камара
ЦФ
Главный тренер
Эгил Ольсен
Исландия
1
Ханнес Халльдорсон
ВР
14
Кэри Арнасон
ЦЗ
2
Биркир-Мар Саеварссон
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
0
Йоханн Гудмундссон
ЦП
17
Арон Гуннарссон
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
23
Ари Фрейр Скуласон
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Колбейнн Сигторссон
ЦФ
Главный тренер
Ларс Лагербек
Норвегия
22
Кеннет Хойе
ВР
22
Стен Грютебуст
ВР
0
Ларс Вильсвик
ЦЗ
3
Йохан Бьордаль
ЦЗ
21
Вегар Форрен
ЦЗ
17
Мартин Линнес
ПЗ
4
Ардиан Гаши
ЦП
14
Валон Бериша
ЦП
15
Магнус Эйкрем
АП
13
Фроде Йонсен
ЦФ
0
Эёвинд Сторфлор
ЦФ
9
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
Исландия
12
Харалдур Бьорнссон
ВР
12
Гуннлейфур Гуннлейфссон
ВР
4
Кристинн Йонссон
ЦЗ
3
Халлгримур Йонассон
ЦЗ
4
Эггерт Йонссон
ЦП
4
Виктор Пальссон
ЦП
15
Хельги Даниэльссон
ЦП
19
Рюрик Гисласон
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
11
Альфред Финнбогасон
ЦФ
0
Арнор Смарасон
ЦФ
4-5-1
1
Ярстейн
2
Хогли
4
Региниуссен
5
Хангеланд
14
Эльабделлауи
8
Йохансен
15
Скьельбред
10
Эльюнусси
5
Теттей
9
Браатен
0
Камара
3-5-1-1
1
Халльдорсон
14
Арнасон
2
Саеварссон
6
Сигурдссон
0
Гудмундссон
17
Гуннарссон
8
Бьярнасон
23
Скуласон
22
Гудьонсен
10
Сигурдссон
9
Сигторссон
15
Скьельбред
13
Йонсен
13
Йонсен
15
Скьельбред
0
Камара
14
Бериша
14
Бериша
0
Камара
9
Браатен
9
Абделлауе
9
Абделлауе
9
Браатен
0
Гудмундссон
19
Гисласон
19
Гисласон
0
Гудмундссон
22
Гудьонсен
11
Финнбогасон
11
Финнбогасон
22
Гудьонсен
Остались в запасе
Норвегия
Исландия
0
Ларс Вильсвик
ЦЗ
4
Ардиан Гаши
ЦП
0
Эёвинд Сторфлор
ЦФ
22
Кеннет Хойе
ВР
22
Стен Грютебуст
ВР
3
Йохан Бьордаль
ЦЗ
21
Вегар Форрен
ЦЗ
17
Мартин Линнес
ПЗ
15
Магнус Эйкрем
АП
Главный тренер
Эгил Ольсен
4
Кристинн Йонссон
ЦЗ
4
Эггерт Йонссон
ЦП
12
Харалдур Бьорнссон
ВР
12
Гуннлейфур Гуннлейфссон
ВР
3
Халлгримур Йонассон
ЦЗ
4
Виктор Пальссон
ЦП
15
Хельги Даниэльссон
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
0
Арнор Смарасон
ЦФ
Главный тренер
Ларс Лагербек
Остались в запасе
0
Ларс Вильсвик
ЦЗ
4
Ардиан Гаши
ЦП
0
Эёвинд Сторфлор
ЦФ
22
Кеннет Хойе
ВР
22
Стен Грютебуст
ВР
3
Йохан Бьордаль
ЦЗ
21
Вегар Форрен
ЦЗ
17
Мартин Линнес
ПЗ
15
Магнус Эйкрем
АП
Остались в запасе
4
Кристинн Йонссон
ЦЗ
4
Эггерт Йонссон
ЦП
12
Харалдур Бьорнссон
ВР
12
Гуннлейфур Гуннлейфссон
ВР
3
Халлгримур Йонассон
ЦЗ
4
Виктор Пальссон
ЦП
15
Хельги Даниэльссон
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
0
Арнор Смарасон
ЦФ
Главный тренер
Эгил Ольсен
Главный тренер
Ларс Лагербек
Статистика матча Норвегия - Исландия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
Исландия
Лига наций, 6 тур
Исландия
- : -
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Лига наций, 1 тур
Исландия
1 : 1
26.09.2026
Эстония
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Уллеваал
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