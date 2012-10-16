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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Исландия - Швейцария
Исландия - Швейцария: обзор матча 16 октября 2012
Исландия
16.10.2012, вторник, 22:30
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа E
0 : 2
Завершен
Швейцария
65'
Т. Барнетта
79'
М. Гавранович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Исландия - Швейцария
90'
Замена
Т. Клозе
️️️️
Т. Барнетта
Желтая карточка
Э. Халлфредссон
85'
83'
Замена
А. Мехмеди
️️️️
М. Гавранович
Желтая карточка
К. Арнасон
82'
81'
Желтая карточка
Д. Бенальо
Замена
Г. Бальдвинссон
️️️️
Э. Йонссон
81'
80'
Замена
Б. Джемаили
️️️️
Д. Шакири
79'
ГОЛ! 0:2!
М. Гавранович
Пас отдал
Ш. Лихтштайнер
Замена
Й. Гудмундссон
️️️️
Р. Гисласон
70'
65'
ГОЛ! 0:1!
Т. Барнетта
Желтая карточка
Г. Стейнссон
64'
Желтая карточка
Р. Гисласон
31'
Желтая карточка
Э. Йонссон
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Исландия
1
Ханнес Халльдорсон
ВР
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
14
Кэри Арнасон
ЦЗ
0
Гретар Стейнссон
ПЗ
4
Эггерт Йонссон
ЦП
19
Рюрик Гисласон
ЦП
16
Олафур Скуласон
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
11
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Ларс Лагербек
Швейцария
1
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
20
Йохан Джуру
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
10
Гранит Джака
ОП
11
Валон Бехрами
ЦП
8
Гекхан Инлер
ЦП
7
Транкильо Барнетта
ЦП
23
Джердан Шакири
ПВ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Оттмар Хитцфельд
Исландия
12
Харалдур Бьорнссон
ВР
12
Гуннлейфур Гуннлейфссон
ВР
13
Бьярни Эйрикссон
ЦЗ
2
Биркир-Мар Саеварссон
ЦЗ
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
0
Йоханн Гудмундссон
ЦП
15
Пальми Пальмасон
ЦП
16
Рунар Мар Сигурйонссон
ЦП
18
Гудьон Бальдвинссон
ЦФ
Швейцария
12
Марко Вельфли
ВР
1
Янн Зоммер
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
0
Жонатан Россини
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
16
Желсон Фернандес
ЦП
15
Блерим Джемаили
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
6
Марко Матис
АП
18
Нассим Бен-Халифа
ЦФ
18
Адмир Мехмеди
ЦФ
3-5-1-1
1
Халльдорсон
6
Сигурдссон
14
Арнасон
0
Стейнссон
19
Гисласон
16
Скуласон
20
Халлфредссон
8
Бьярнасон
4
Йонссон
10
Сигурдссон
11
Финнбогасон
4-1-3-1-1
1
Бенальо
2
Лихтштайнер
5
фон Берген
20
Джуру
13
Родригес
10
Джака
11
Бехрами
8
Инлер
7
Барнетта
23
Шакири
19
Гавранович
19
Гисласон
0
Гудмундссон
0
Гудмундссон
19
Гисласон
4
Йонссон
18
Бальдвинссон
18
Бальдвинссон
4
Йонссон
7
Барнетта
5
Клозе
5
Клозе
7
Барнетта
23
Шакири
15
Джемаили
15
Джемаили
23
Шакири
19
Гавранович
18
Мехмеди
18
Мехмеди
19
Гавранович
Остались в запасе
Исландия
Швейцария
13
Бьярни Эйрикссон
ЦЗ
12
Харалдур Бьорнссон
ВР
15
Пальми Пальмасон
ЦП
12
Гуннлейфур Гуннлейфссон
ВР
2
Биркир-Мар Саеварссон
ЦЗ
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
16
Рунар Мар Сигурйонссон
ЦП
Главный тренер
Ларс Лагербек
18
Нассим Бен-Халифа
ЦФ
12
Марко Вельфли
ВР
1
Янн Зоммер
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
0
Жонатан Россини
ЦЗ
16
Желсон Фернандес
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
6
Марко Матис
АП
Главный тренер
Оттмар Хитцфельд
Остались в запасе
13
Бьярни Эйрикссон
ЦЗ
12
Харалдур Бьорнссон
ВР
15
Пальми Пальмасон
ЦП
12
Гуннлейфур Гуннлейфссон
ВР
2
Биркир-Мар Саеварссон
ЦЗ
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
16
Рунар Мар Сигурйонссон
ЦП
Остались в запасе
18
Нассим Бен-Халифа
ЦФ
12
Марко Вельфли
ВР
1
Янн Зоммер
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
0
Жонатан Россини
ЦЗ
16
Желсон Фернандес
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
6
Марко Матис
АП
Главный тренер
Ларс Лагербек
Главный тренер
Оттмар Хитцфельд
Статистика матча Исландия - Швейцария
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Исландия
Лига наций, 5 тур
Болгария
- : -
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Лига наций, 1 тур
Исландия
1 : 1
26.09.2026
Эстония
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
10.06.2026
Исландия
Швейцария
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
26.09.2026
Швейцария
Чемпионат мира, 1/4 финала
Аргентина
3 : 1
12.07.2026
Швейцария
Информация о матче
Стадион:
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