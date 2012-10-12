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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Албания - Исландия
Албания - Исландия: обзор матча 12 октября 2012
Албания
12.10.2012, пятница, 21:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа E
1 : 2
Завершен
Исландия
29'
Э. Цани
19'
Б. Саеварссон
81'
Г. Сигурдссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Албания - Исландия
90'
+2
Замена
Э. Йонссон
️️️️
А. Финнбогасон
85'
Замена
Й. Гудмундссон
️️️️
Б. Бьярнасон
Замена
Э. Богдани
️️️️
Э. Цани
85'
82'
Желтая карточка
Г. Сигурдссон
81'
ГОЛ! 1:2!
Г. Сигурдссон
76'
Желтая карточка
Г. Стейнссон
Замена
Х. Салихи
️️️️
Г. Лика
75'
Желтая карточка
Э. Цани
73'
68'
Замена
Б. Саеварссон
️️️️
Р. Гисласон
Желтая карточка
Л. Цана
61'
Желтая карточка
Б. Кукели
58'
56'
Желтая карточка
А. Гуннарссон
51'
Желтая карточка
К. Арнасон
Замена
О. Роши
️️️️
А. Меха
46'
ГОЛ! 1:1!
Э. Цани
Пас отдал
А. Меха
29'
19'
ГОЛ! 0:1!
Б. Саеварссон
Пас отдал
К. Арнасон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Албания
1
Самир Уйкани
ВР
0
Эрвин Булку
ЦЗ
2
Анди Лила
ЦЗ
5
Лорик Цана
ЦЗ
0
Арменд Даллку
ЦЗ
15
Мергим Маврай
ЦЗ
0
Гилман Лика
ЦП
13
Бурим Кукели
ЦП
14
Альбан Меха
ПП
10
Эдгар Цани
ЦФ
10
Армандо Садику
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Исландия
1
Ханнес Халльдорсон
ВР
14
Кэри Арнасон
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
0
Гретар Стейнссон
ПЗ
16
Олафур Скуласон
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
17
Арон Гуннарссон
ЦП
19
Рюрик Гисласон
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
11
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Ларс Лагербек
Албания
1
Этрит Бериша
ВР
12
Оргес Шехи
ВР
6
Дебатик Цурри
ЛЗ
2
Франк Велиу
ЦЗ
7
Анси Аголли
ЦЗ
0
Ренато Арапи
ЦЗ
11
Эмилиано Вила
ЦП
0
Ямир Хика
ЦП
13
Сабиен Лилай
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
18
Хамди Салихи
ЦФ
15
Эрьон Богдани
ЦФ
Исландия
12
Харалдур Бьорнссон
ВР
12
Гуннлейфур Гуннлейфссон
ВР
0
Арнор-Свейнн Адалстейнссон
ЦЗ
13
Бьярни Эйрикссон
ЦЗ
2
Биркир-Мар Саеварссон
ЦЗ
5
Солви Оттесен
ЦЗ
4
Эггерт Йонссон
ЦП
0
Йоханн Гудмундссон
ЦП
15
Хельги Даниэльссон
ЦП
3-2-3-2
1
Уйкани
5
Цана
0
Даллку
15
Маврай
2
Лила
0
Булку
0
Лика
13
Кукели
14
Меха
10
Садику
10
Цани
3-5-1-1
1
Халльдорсон
0
Стейнссон
6
Сигурдссон
14
Арнасон
16
Скуласон
8
Бьярнасон
17
Гуннарссон
19
Гисласон
20
Халлфредссон
10
Сигурдссон
11
Финнбогасон
14
Меха
21
Роши
21
Роши
14
Меха
0
Лика
18
Салихи
18
Салихи
0
Лика
10
Цани
15
Богдани
15
Богдани
10
Цани
11
Финнбогасон
4
Йонссон
4
Йонссон
11
Финнбогасон
8
Бьярнасон
0
Гудмундссон
0
Гудмундссон
8
Бьярнасон
19
Гисласон
2
Саеварссон
2
Саеварссон
19
Гисласон
Остались в запасе
Албания
Исландия
2
Франк Велиу
ЦЗ
11
Эмилиано Вила
ЦП
1
Этрит Бериша
ВР
12
Оргес Шехи
ВР
6
Дебатик Цурри
ЛЗ
7
Анси Аголли
ЦЗ
0
Ренато Арапи
ЦЗ
0
Ямир Хика
ЦП
13
Сабиен Лилай
ЦП
Главный тренер
Джанни де Бьязи
0
Арнор-Свейнн Адалстейнссон
ЦЗ
13
Бьярни Эйрикссон
ЦЗ
12
Харалдур Бьорнссон
ВР
12
Гуннлейфур Гуннлейфссон
ВР
5
Солви Оттесен
ЦЗ
15
Хельги Даниэльссон
ЦП
Главный тренер
Ларс Лагербек
Остались в запасе
2
Франк Велиу
ЦЗ
11
Эмилиано Вила
ЦП
1
Этрит Бериша
ВР
12
Оргес Шехи
ВР
6
Дебатик Цурри
ЛЗ
7
Анси Аголли
ЦЗ
0
Ренато Арапи
ЦЗ
0
Ямир Хика
ЦП
13
Сабиен Лилай
ЦП
Остались в запасе
0
Арнор-Свейнн Адалстейнссон
ЦЗ
13
Бьярни Эйрикссон
ЦЗ
12
Харалдур Бьорнссон
ВР
12
Гуннлейфур Гуннлейфссон
ВР
5
Солви Оттесен
ЦЗ
15
Хельги Даниэльссон
ЦП
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Главный тренер
Ларс Лагербек
Статистика матча Албания - Исландия
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Албания
Лига наций, 6 тур
Беларусь
- : -
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Лига наций, 1 тур
Албания
2 : 0
26.09.2026
Беларусь
Исландия
Лига наций, 5 тур
Болгария
- : -
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Лига наций, 1 тур
Исландия
1 : 1
26.09.2026
Эстония
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
10.06.2026
Исландия
Информация о матче
Стадион:
Эйр Албания
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