Матчи за последние 30 дней
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Статистика по турнирам
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Норвегия. Элитсериен, 1 тур