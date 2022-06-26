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    Виталий Балашов - статистика

    #27 | Нападающий
    Имя Виталий
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Балашов
    Команда Тамбов
    Состав Основной
    Родной город Одесса
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 февраля 1991 (32 года)
    Рост 170
    Вес 60
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Актобе 12 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.11.2022 68' -90' Актобе (Актобе) 4:1 Кайрат (Алматы)
    24.10.2022 60' -90' Актобе (Актобе) 3:2 Туран (Туркестан)
    15.10.2022 Был в запасе Тобол (Костанай) 1:0 Актобе (Актобе)
    08.10.2022 67' -90' Актобе (Актобе) 4:0 Каспий (Актау)
    14.09.2022 Был в запасе Актобе (Актобе) 1:0 Тараз (Тараз)
    05.09.2022 1' -90' Актобе (Актобе) 1:0 Кызыл-Жар (Петропавловск)
    21.08.2022 69' -90' Актобе (Актобе) 3:1 Ордабасы (Шымкент)
    12.07.2022 64' -90' Туран (Туркестан) 0:2 Актобе (Актобе)
    02.07.2022 Был в запасе Шахтер (Караганда) 2:3 Актобе (Актобе)
    26.06.2022 Был в запасе Актобе (Актобе) 4:1 Астана (Астана)
    27.04.2022 65' -90' Тараз (Тараз) 3:0 Актобе (Актобе)
    16.04.2022 Был в запасе Кызыл-Жар (Петропавловск) 1:1 Актобе (Актобе)
    10.04.2022 90' -90' Аксу (Аксу) 1:2 Актобе (Актобе)
    03.04.2022 67' -90' Актобе (Актобе) 1:1 Шахтер (Караганда)
    17.03.2022 1' -90' Астана (Астана) 1:0 Актобе (Актобе)
    11.03.2022 46' -90' Актобе (Актобе) 2:1 Атырау (Атырау)
    06.03.2022 1' -90' Кайрат (Алматы) 2:0 Актобе (Актобе)
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