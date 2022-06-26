Виталий Балашов - статистика
#27 | Нападающий
|Имя
|Виталий
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Балашов
|Команда
|Тамбов
|Состав
|Основной
|Родной город
|Одесса
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 февраля 1991 (32 года)
|Рост
|170
|Вес
|60
|Имя
|Виталий
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Балашов
|Команда
|Тамбов
|Состав
|Основной
|Родной город
|Одесса
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 февраля 1991 (32 года)
|Рост
|170
|Вес
|60
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Актобе
|12
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2022
|68' -90'
|Актобе (Актобе)
|4:1
|Кайрат (Алматы)
|24.10.2022
|60' -90'
|Актобе (Актобе)
|3:2
|Туран (Туркестан)
|15.10.2022
|Был в запасе
|Тобол (Костанай)
|1:0
|Актобе (Актобе)
|08.10.2022
|67' -90'
|Актобе (Актобе)
|4:0
|Каспий (Актау)
|14.09.2022
|Был в запасе
|Актобе (Актобе)
|1:0
|Тараз (Тараз)
|05.09.2022
|1' -90'
|Актобе (Актобе)
|1:0
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|21.08.2022
|69' -90'
|Актобе (Актобе)
|3:1
|Ордабасы (Шымкент)
|12.07.2022
|64' -90'
|Туран (Туркестан)
|0:2
|Актобе (Актобе)
|02.07.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Караганда)
|2:3
|Актобе (Актобе)
|26.06.2022
|Был в запасе
|Актобе (Актобе)
|4:1
|Астана (Астана)
|27.04.2022
|65' -90'
|Тараз (Тараз)
|3:0
|Актобе (Актобе)
|16.04.2022
|Был в запасе
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|1:1
|Актобе (Актобе)
|10.04.2022
|90' -90'
|Аксу (Аксу)
|1:2
|Актобе (Актобе)
|03.04.2022
|67' -90'
|Актобе (Актобе)
|1:1
|Шахтер (Караганда)
|17.03.2022
|1' -90'
|Астана (Астана)
|1:0
|Актобе (Актобе)
|11.03.2022
|46' -90'
|Актобе (Актобе)
|2:1
|Атырау (Атырау)
|06.03.2022
|1' -90'
|Кайрат (Алматы)
|2:0
|Актобе (Актобе)