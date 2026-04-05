Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Первая лига
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Италия. Серия B
Команды
Авеллино
Alessandro Milani
Статистика
Alessandro Milani - статистика
Авеллино
#78 | Защитник
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2025/2026
Товарищеские матчи. Сборные 2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Авеллино
7
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 33 тур
Палермо
2 : 0
05.04.2026
Авеллино
Был в запасе
Италия. Серия В, 32 тур
Сампдория
2 : 1
22.03.2026
Авеллино
Был в запасе
Италия. Серия В, 31 тур
Авеллино
3 : 2
18.03.2026
Зюйдтироль
Был в запасе
Италия. Серия В, 30 тур
Виртус Энтелла
1 : 2
15.03.2026
Авеллино
Был в запасе
Италия. Серия В, 29 тур
Авеллино
1 : 0
07.03.2026
Падова
Был в запасе
Италия. Серия В, 26 тур
Реджана 1919
1 : 1
22.02.2026
Авеллино
Был в запасе
Италия. Серия В, 24 тур
Авеллино
1 : 3
11.02.2026
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия В, 23 тур
Монца
2 : 1
08.02.2026
Авеллино
Был в запасе
Италия. Серия В, 22 тур
Авеллино
3 : 1
31.01.2026
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия В, 21 тур
Специя
1 : 0
24.01.2026
Авеллино
Был в запасе
Италия. Серия В, 20 тур
Авеллино
1 : 2
17.01.2026
Каррарезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 19 тур
Авеллино
2 : 1
10.01.2026
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия В, 18 тур
Бари
1 : 1
27.12.2025
Авеллино
1' - 90'
Италия. Серия В, 17 тур
Авеллино
2 : 2
20.12.2025
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия В, 13 тур
Авеллино
0 : 3
22.11.2025
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия В, 12 тур
Чезена
3 : 0
09.11.2025
Авеллино
Был в запасе
Италия. Серия В, 11 тур
Авеллино
4 : 3
01.11.2025
Реджана 1919
1' - 90'
Италия. Серия В, 10 тур
Пескара
1 : 1
28.10.2025
Авеллино
1' - 90'
Италия. Серия В, 9 тур
Авеллино
0 : 4
25.10.2025
Специя
Был в запасе
Италия. Серия В, 8 тур
Юве Стабиа
2 : 0
18.10.2025
Авеллино
Был в запасе
Италия. Серия В, 7 тур
Авеллино
0 : 0
04.10.2025
Мантова
Был в запасе
Италия. Серия В, 6 тур
Падова
2 : 2
30.09.2025
Авеллино
1' - 90'
Италия. Серия В, 5 тур
Авеллино
2 : 0
27.09.2025
Виртус Энтелла
Был в запасе
Италия. Серия В, 4 тур
Каррарезе
3 : 4
21.09.2025
Авеллино
Был в запасе
Италия. Серия В, 3 тур
Авеллино
2 : 1
12.09.2025
Монца
1' - 85'
Италия. Серия В, 2 тур
Модена
1 : 1
31.08.2025
Авеллино
79' - 90'
Италия. Серия В, 1 тур
Фрозиноне
2 : 0
24.08.2025
Авеллино
60' - 90'
Главные новости
Федун назвал скандальным матч «Спартака» с «Ахматом»
17:47
Карседо высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
17:30
3
Карседо прокомментировал уход Гарсии из «Спартака»
17:07
2
Бубнов назвал пофигистом игрока «Зенита»: «Может всe что хочешь ответить»
16:50
3
Погребняк отреагировал на хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
16:16
7
Сафонов может покинуть «ПСЖ» летом 2027 года
15:39
«Сядем, и ты все расскажешь»: Бубнов предложил встречу Баринову
14:50
2
Губерниев оценил трансфер Батракова в «Галатасарай»
14:30
3
Стал известен новый главный тренер сборной Казахстана
14:20
1
Семак критично высказался о Fan ID
14:13
8
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+