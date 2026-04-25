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Серия А 2026/2027
Команды
Фрозиноне
Filippo Grosso
Статистика
Filippo Grosso - статистика
Фрозиноне
#18 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2025/2026
Италия. Серия В 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фрозиноне
7
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 36 тур
Фрозиноне
3 : 0
25.04.2026
Каррарезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 33 тур
Фрозиноне
2 : 0
05.04.2026
Падова
Был в запасе
Италия. Серия В, 26 тур
Фрозиноне
2 : 2
20.02.2026
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия В, 25 тур
Специя
0 : 2
15.02.2026
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия В, 24 тур
Авеллино
1 : 3
11.02.2026
Фрозиноне
66' - 90'
Италия. Серия В, 23 тур
Фрозиноне
1 : 2
07.02.2026
Венеция
Был в запасе
Италия. Серия В, 22 тур
Виртус Энтелла
1 : 1
31.01.2026
Фрозиноне
75' - 90'
Италия. Серия В, 21 тур
Фрозиноне
1 : 0
24.01.2026
Реджана 1919
Был в запасе
Италия. Серия В, 20 тур
Монца
2 : 2
17.01.2026
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия В, 19 тур
Фрозиноне
2 : 0
10.01.2026
Катанцаро
Был в запасе
Италия. Серия В, 18 тур
Эмполи
1 : 1
27.12.2025
Фрозиноне
75' - 90'
Италия. Серия В, 17 тур
Фрозиноне
2 : 1
20.12.2025
Специя
Был в запасе
Италия. Серия В, 16 тур
Пескара
1 : 2
14.12.2025
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия В, 15 тур
Фрозиноне
3 : 0
08.12.2025
Юве Стабиа
86' - 90'
Италия. Серия В, 14 тур
Реджана 1919
0 : 1
29.11.2025
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия В, 13 тур
Бари
2 : 3
22.11.2025
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия В, 12 тур
Фрозиноне
2 : 2
08.11.2025
Модена
Был в запасе
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 2
01.11.2025
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия В, 10 тур
Фрозиноне
4 : 0
28.10.2025
Виртус Энтелла
Был в запасе
Италия. Серия В, 9 тур
Сампдория
1 : 1
25.10.2025
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
0 : 1
18.10.2025
Монца
1' - 90'
Италия. Серия В, 7 тур
Венеция
3 : 0
04.10.2025
Фрозиноне
46' - 90'
Италия. Серия В, 6 тур
Фрозиноне
3 : 1
30.09.2025
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия В, 5 тур
Мантова
1 : 5
27.09.2025
Фрозиноне
1' - 57'
22'
Италия. Серия В, 4 тур
Фрозиноне
2 : 2
19.09.2025
Зюйдтироль
Был в запасе
Италия. Серия В, 3 тур
Падова
0 : 1
13.09.2025
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия В, 2 тур
Палермо
0 : 0
30.08.2025
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия В, 1 тур
Фрозиноне
2 : 0
24.08.2025
Авеллино
Был в запасе
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