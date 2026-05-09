Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Celestin De Schrevel - статистика

РААЛ Ла-Лувьер
#1 | Вратарь
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
РААЛ Ла-Лувьер
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 36 тур
РААЛ Ла-Лувьер
4 : 1
09.05.2026
Серкль Брюгге
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 35 тур
Дендер
2 : 1
03.05.2026
РААЛ Ла-Лувьер
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Зюлте-Варегем
4 : 0
26.04.2026
РААЛ Ла-Лувьер
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 2
19.04.2026
Зюлте-Варегем
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Серкль Брюгге
3 : 0
11.04.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
06.04.2026
Дендер
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
РААЛ Ла-Лувьер
5 : 5
22.03.2026
Генк
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Серкль Брюгге
1 : 3
15.03.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 0
06.03.2026
Антверпен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Стандард
1 : 1
27.02.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 2
22.02.2026
Мехелен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Андерлехт
0 : 0
15.02.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Юнион СЖ
2 : 1
08.02.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
РААЛ Ла-Лувьер
1 : 1
30.01.2026
Гент
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
РААЛ Ла-Лувьер
1 : 2
24.01.2026
Сент-Труйден
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
Брюгге
2 : 3
16.01.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 20 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 0
27.12.2025
Оуд-Хеверли
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
Вестерло
2 : 1
20.12.2025
РААЛ Ла-Лувьер
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
13.12.2025
РААЛ Ла-Лувьер
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
РААЛ Ла-Лувьер
1 : 2
05.12.2025
Дендер
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
Шарлеруа
0 : 0
29.11.2025
РААЛ Ла-Лувьер
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
23.11.2025
Андерлехт
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Антверпен
3 : 1
08.11.2025
РААЛ Ла-Лувьер
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
РААЛ Ла-Лувьер
2 : 1
02.11.2025
Серкль Брюгге
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
1 : 1
26.10.2025
РААЛ Ла-Лувьер
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 0
18.10.2025
Вестерло
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 0
04.10.2025
Зюлте-Варегем
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Дендер
0 : 0
28.09.2025
РААЛ Ла-Лувьер
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Оуд-Хеверли
1 : 2
20.09.2025
РААЛ Ла-Лувьер
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
РААЛ Ла-Лувьер
1 : 0
13.09.2025
Брюгге
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Мехелен
3 : 2
30.08.2025
РААЛ Ла-Лувьер
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 0
24.08.2025
Юнион СЖ
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Сент-Труйден
2 : 1
17.08.2025
РААЛ Ла-Лувьер
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
РААЛ Ла-Лувьер
1 : 0
10.08.2025
Шарлеруа
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Гент
1 : 0
02.08.2025
РААЛ Ла-Лувьер
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 2
26.07.2025
Стандард
Был в запасе
Главные новости
В «Нижнем Новгороде» ответили на обвинения в «мутной» покупке Латышонка
13:31
1
Мошенники обманули Непомнящего на крупную сумму
13:03
3
«Ахмат» отключил горячую воду в раздевалке «Спартака»
12:53
8
Раскрыта зарплата Заболотного в новом клубе
12:35
2
Сафонов может покинуть «ПСЖ» через год
12:25
4
«Ахмат» отдает Мансилью другому клубу РПЛ
11:47
1
Семин заявил, что Даку поможет «Спартаку» стать чемпионом
11:31
1
Семак прокомментировал возможный уход Энрике из «Зенита»
11:15
1
Раскрыта позиция «Зенита» по трансферу Батракова
10:58
3
Фото35-летний Заболотный подписал контракт с новым клубом
10:52
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+