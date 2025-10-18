Статистика по турнирам

Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень 2025 Россия. Кубок 2024/2025 Россия. Первая лига 2024/2025 Россия. Кубок 2023/2024 Россия. Первая лига 2023/2024 Россия. Кубок 2022/2023 Россия. Первая лига 2022/2023 Россия. Кубок 2021/2022 Россия. ФНЛ 2021/2022 Россия. ФНЛ 2017/2018 Россия. ФНЛ 2015/2016 Россия. Кубок 2013/2014 Россия. Молодежное первенство 2013/2014 Россия. Премьер-Лига 2013/2014 Россия. Молодежное первенство 2012/2013 Россия. ФНЛ 2012/2013 Сборные. До 21 года. Отборочный турнир к Евро-2013 2012/2013 Россия. Молодежное первенство 2011/2012 Россия. Премьер-лига 2011/2012 Россия. ФНЛ 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Россия. Премьер-лига 2009 Чемпионат России. Молодежное первенство 2009