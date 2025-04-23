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Mohammed Al Abdullah - статистика

Завершил карьеру
#19 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Халидж
6
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Халидж
1 : 1
23.04.2025
Аль-Кадисия
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 27 тур
Халидж
1 : 5
12.04.2025
Аль-Фат
66' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
Аль-Раед
1 : 2
06.04.2025
Халидж
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 25 тур
Халидж
0 : 2
14.03.2025
Аль-Вахда
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 24 тур
Аль-Ахли
2 : 2
07.03.2025
Халидж
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Аль-Холуд
2 : 1
01.03.2025
Халидж
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
Халидж
1 : 1
26.02.2025
Аль-Иттихад
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 21 тур
Аль-Фейха
0 : 0
20.02.2025
Халидж
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 21 тур
Аль-Фейха
0 : 0
20.02.2025
Халидж
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 20 тур
Халидж
0 : 1
15.02.2025
Аль-Таавун
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
Аль-Шабаб
5 : 1
06.02.2025
Халидж
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
Халидж
1 : 1
01.02.2025
Дамак
85' - 90'
90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
Аль-Охдуд
1 : 2
25.01.2025
Халидж
68' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Халидж
1 : 3
21.01.2025
Аль-Наср
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
Халидж
3 : 0
17.01.2025
Аль-Оруба
90' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Рияд
2 : 2
09.01.2025
Халидж
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Кадисия
1 : 0
29.11.2024
Халидж
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Халидж
3 : 2
23.11.2024
Аль-Хиляль
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фат
1 : 2
09.11.2024
Халидж
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Халидж
4 : 0
01.11.2024
Аль-Раед
89' - 90'
90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Вахда
1 : 3
24.10.2024
Халидж
90' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
Халидж
0 : 3
18.10.2024
Аль-Ахли
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур
Халидж
1 : 0
04.10.2024
Аль-Холуд
Был в запасе
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