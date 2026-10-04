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Вторая Лига Б группа 4
Команды
Крылья Советов-2
Николай Максимов
Статистика
Николай Максимов - статистика
Крылья Советов-2
28 мая 2002 (24)
#98 | Нападающий
188 см
Россия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Победа
1 : 2
04.10.2026
Крылья Советов-2
1' - 67'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 5 тур
Крылья Советов-2
0 : 1
27.09.2026
Химик
1' - 59'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Крылья Советов-2
1 : 2
20.09.2026
Динамо Брл
57' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 3 тур
Акрон-2
2 : 0
13.09.2026
Крылья Советов-2
79' - 79'
Статистика по турнирам
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Крылья Советов-2
16
1
1
4
1
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Победа
1 : 2
04.10.2026
Крылья Советов-2
1' - 67'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 5 тур
Крылья Советов-2
0 : 1
27.09.2026
Химик
1' - 59'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Крылья Советов-2
1 : 2
20.09.2026
Динамо Брл
57' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 3 тур
Акрон-2
2 : 0
13.09.2026
Крылья Советов-2
79' - 79'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 1 тур
КДВ
0 : 3
30.08.2026
Крылья Советов-2
1' - 90'
88'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 21 тур
Акрон-2
4 : 0
16.08.2026
Крылья Советов-2
44' - 52'
52'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 20 тур
КДВ
1 : 0
09.08.2026
Крылья Советов-2
1' - 57'
25'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 19 тур
Крылья Советов-2
1 : 1
02.08.2026
Победа
1' - 83'
7'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 18 тур
Оренбург-2
0 : 0
27.07.2026
Крылья Советов-2
1' - 61'
43'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
2 : 2
12.07.2026
Урал-2
35' - 90'
41'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Крылья Советов-2
1 : 0
01.07.2026
Челябинск-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Носта
1 : 1
28.06.2026
Крылья Советов-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Крылья Советов-2
0 : 2
21.06.2026
Химик
48' - 90'
60'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Динамо Брл
1 : 1
14.06.2026
Крылья Советов-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 11 тур
Крылья Советов-2
2 : 1
07.06.2026
Акрон-2
62' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Крылья Советов-2
2 : 1
31.05.2026
КДВ
64' - 90'
74'
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