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Бету
Статистика
Бету - статистика
Завершил карьеру
1 мая 1982 (44), Лиссабон
#34 | Вратарь
180 см | 75 кг
Португалия
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Статистика по турнирам
Турция. Суперлига 2019/2020
Турция. Суперлига 2018/2019
Турция. Суперлига 2017/2018
Испания. Примера 2015/2016
Суперкубок УЕФА 2015
Товарищеские матчи. Сборные 2015
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Испания. Примера 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Лига Чемпионов 2009/2010
Чемпионат Португалии 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Севилья
4
-7
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 37 тур
Севилья
1 : 4
08.05.2016
Гранада
1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Севилья
1 : 1
17.04.2016
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Реал
4 : 0
20.03.2016
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Леванте
1 : 1
11.09.2015
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Севилья
0 : 3
30.08.2015
Атлетико
1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Малага
0 : 0
21.08.2015
Севилья
1' - 90'
80'
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