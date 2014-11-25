Статистика по турнирам

Лига чемпионов 2014/2015 Германия. Бундеслига 2013/2014 Германия. Бундеслига 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Чемпионат Европы 2012 Лига Европы 2011/2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Италия. Серия А 2009/2010 Италия. Серия А 2008/2009