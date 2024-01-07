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Хавьер Этчейта
Статистика
Хавьер Этчейта - статистика
Завершил карьеру
31 октября 1987 (38), Аморебьета-Эчано
#3 | Защитник
185 см | 80 кг
Испания
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И
Г
П
Ж
К
Аморебьета
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Кубок, 1/16 финала
Аморебьета
2 : 4
07.01.2024
Сельта
78' - 90'
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