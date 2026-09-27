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МЛС 2026
Команды
Канзаc Сити
Ruben Ramos
Статистика
Ruben Ramos - статистика
Канзаc Сити
#24 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Динамо Хьюстон
0 : 2
27.09.2026
Канзаc Сити
60' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Канзаc Сити
3 : 4
20.09.2026
Филадельфия Юнион
83' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Канзаc Сити
3 : 1
13.09.2026
Лос-Анджелес
Был в запасе
Статистика по турнирам
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2026
США. МЛС 2026
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2025
США. МЛС 2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лос-Анджелес Гэлакси
4
1
0
1
0
Канзаc Сити
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 28 тур
Динамо Хьюстон
0 : 2
27.09.2026
Канзаc Сити
60' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Канзаc Сити
3 : 4
20.09.2026
Филадельфия Юнион
83' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Канзаc Сити
3 : 1
13.09.2026
Лос-Анджелес
Был в запасе
США. МЛС, 23 тур
Сан-Диего
3 : 1
30.08.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
Был в запасе
США. МЛС, 21 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 0
20.08.2026
Сан-Хосе
Был в запасе
США. МЛС, 16 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
0 : 3
18.07.2026
Лос-Анджелес
81' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 1
24.05.2026
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 14 тур
Сиэтл
0 : 2
17.05.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
Был в запасе
США. МЛС, 13 тур
Канзаc Сити
3 : 1
14.05.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
Был в запасе
США. МЛС, 12 тур
Атланта Юнайтед
1 : 2
10.05.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
Был в запасе
США. МЛС, 11 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 1
03.05.2026
Ванкувер Уайткепс
Был в запасе
США. МЛС, 10 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 1
27.04.2026
Реал Солт-Лейк
Был в запасе
США. МЛС, 9 тур
Коламбус
2 : 1
23.04.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 62'
США. МЛС, 8 тур
Даллас
2 : 2
19.04.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
Был в запасе
США. МЛС, 7 тур
Остин
1 : 2
11.04.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
Был в запасе
США. МЛС, 6 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 2
05.04.2026
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 5 тур
Портленд
1 : 1
22.03.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
Был в запасе
США. МЛС, 4 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 2
15.03.2026
Канзаc Сити
63' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Колорадо
4 : 1
08.03.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
Был в запасе
США. МЛС, 2 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
3 : 0
01.03.2026
Шарлотт
82' - 90'
88'
США. МЛС, 1 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 1
23.02.2026
Нью-Йорк Сити
Был в запасе
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