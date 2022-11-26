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26.11.22 / 01.03.23
Свободный агент
13.10.22 / 26.11.22
Без клуба
Свободный агент
01.07.22 / 13.10.22
Свободный агент
31.08.21 / 01.07.22
Свободный агент
24.08.20 / 31.08.21
Свободный агент
14.01.20 / 30.06.20
Аренда
29.08.19 / 05.01.20
Аренда
31.01.19 / 30.06.19
Аренда
31.01.17 / 24.08.20
?
08.10.16 / 31.01.17
Без клуба
Свободный агент
28.08.15 / 25.01.16
Свободный агент
15.08.13 / 28.08.15
175 тыс €
22.02.13 / 30.06.13
Аренда
01.07.11 / 15.08.13
?
22.02.11 / 30.06.11
Аренда
13.01.11 / 01.07.11
375 тыс €
08.09.10 / 01.11.10
Аренда
03.07.09 / 13.01.11
?
01.01.09 / 30.06.09
Аренда