Клим Перекальский - статистика
#30
|Имя
|Клим
|Фамилия
|Перекальский
|Команда
|Тверь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Дата рождения
|7 марта 2007 (17 лет)
|Рост
|181
|Имя
|Клим
|Фамилия
|Перекальский
|Команда
|Тверь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Дата рождения
|7 марта 2007 (17 лет)
|Рост
|181
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|07.07.2024
|1' - 90'
|Спартак-2
|1:1
|Тверь
|Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тверь
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.07.2024
|1' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|1:1
|Тверь (Тверь)