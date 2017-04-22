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Ува Эчиеджиле
Статистика
Ува Эчиеджиле - статистика
Завершил карьеру
20 января 1988 (38)
#12 | Защитник
184 см | 76 кг
Нигерия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Турция. Суперлига 2017/2018
Испания. Примера 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Товарищеские матчи 2016
Лига Европы 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Франция. Лига 1 2015/2016
Лига чемпионов 2014/2015
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Лига Чемпионов 2010/2011
Чемпионат мира 2010
Франция. Лига 1 2008/2009
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спортинг
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 33 тур
Осасуна
2 : 2
22.04.2017
Спортинг
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Реал Сосьедад
3 : 1
10.04.2017
Спортинг
1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Спортинг
0 : 1
05.04.2017
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Спортинг
3 : 1
19.03.2017
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Спортинг
0 : 1
05.03.2017
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Барселона
6 : 1
01.03.2017
Спортинг
1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Спортинг
1 : 4
18.02.2017
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Леганес
0 : 2
12.02.2017
Спортинг
Был в запасе
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