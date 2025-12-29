Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 250 тыс

Абубакар Али-Абдалла - статистика

Страсбур
2 апреля 2006 (19)
#33 | Нападающий
Коморские острова | Франция
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Кубок африканских наций, 3 тур
Коморские острова
0 : 0
29.12.2025
Мали
Был в запасе
Кубок африканских наций, 2 тур
Замбия
0 : 0
26.12.2025
Коморские острова
Был в запасе
Кубок африканских наций, 1 тур
Марокко
2 : 0
21.12.2025
Коморские острова
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Коморские острова
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи. Сборные,
Косово
4 : 2
09.06.2025
Коморские острова
86' - 90'
Главные новости
Жирков впервые высказался о своем назначении в «Динамо»
14:01
Мусаев: «В Армении думают, что «Краснодар» Сперцяна в плену держит»
13:50
1
Губерниев отреагировал на переход Нани в «Актобе»
13:35
1
Раскрыта причина визита Карпина в Испанию
13:25
2
Трамп использует ЧМ-2026, чтобы заявить о первом в истории контакте с инопланетянами
12:52
8
Фанаты «Зенита» отреагировали на уход Кассьерры
12:38
4
Реакция Мусаева на постоянную критику от Мостового
12:22
5
Карпин – о возможном уходе из сборной России: «Морально не могу оставить команду в таком состоянии»
12:15
5
Инсайды о работе «Спартака» на рынке этой зимой
11:49
3
«На цу-е-фа скидываются»: Дзюба – о том, как в «Спартаке» выбирают тренеров
11:40
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 