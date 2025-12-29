Введите ваш ник на сайте
Абубакар Али-Абдалла
Статистика
€ 250 тыс
Абубакар Али-Абдалла - статистика
Страсбур
2 апреля 2006 (19)
#33 | Нападающий
Коморские острова | Франция
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Кубок африканских наций, 3 тур
Коморские острова
0 : 0
29.12.2025
Мали
Был в запасе
Кубок африканских наций, 2 тур
Замбия
0 : 0
26.12.2025
Коморские острова
Был в запасе
Кубок африканских наций, 1 тур
Марокко
2 : 0
21.12.2025
Коморские острова
Был в запасе
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи. Сборные 2025
Отборочные матчи к ЧМ. Африка 2024/2025
Франция. Лига 1 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Коморские острова
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи. Сборные,
Косово
4 : 2
09.06.2025
Коморские острова
86' - 90'
Главные новости
Жирков впервые высказался о своем назначении в «Динамо»
14:01
Мусаев: «В Армении думают, что «Краснодар» Сперцяна в плену держит»
13:50
1
Губерниев отреагировал на переход Нани в «Актобе»
13:35
1
Раскрыта причина визита Карпина в Испанию
13:25
2
Трамп использует ЧМ-2026, чтобы заявить о первом в истории контакте с инопланетянами
12:52
8
Фанаты «Зенита» отреагировали на уход Кассьерры
12:38
4
Реакция Мусаева на постоянную критику от Мостового
12:22
5
Карпин – о возможном уходе из сборной России: «Морально не могу оставить команду в таком состоянии»
12:15
5
Инсайды о работе «Спартака» на рынке этой зимой
11:49
3
«На цу-е-фа скидываются»: Дзюба – о том, как в «Спартаке» выбирают тренеров
11:40
5
Все новости
