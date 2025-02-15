Введите ваш ник на сайте
Главная
Россия. PARI Первая лига
Команды
Ротор
Михаил Харлан
Трансферы
Михаил Харлан - трансферы
Ротор
9 марта 2005 (20), Волжский
#31 | Защитник
180 см
Россия
Статистика
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
15.02.25 / 31.12.25
Родина-М
Ротор-2
Свободный агент
