Михаил Харлан - трансферы

Ротор
9 марта 2005 (20), Волжский
#31 | Защитник
180 см
Россия
Статистика Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
15.02.25 / 31.12.25
Родина-М
Ротор-2
Свободный агент
