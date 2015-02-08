Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Сиака Тьене
Статистика
Сиака Тьене - статистика
Завершил карьеру
22 февраля 1982 (44)
#29 | Защитник
176 см | 72 кг
Кот-д'Ивуар
Статистика
Статистика по турнирам
Кубок Африканских Наций 2015
Кубок Африканских Наций 2013
Франция. Лига 1 2013/2014
Кубок Африканских Наций 2012
Товарищеские матчи 2012
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Лига Европы 2011/2012
Франция. Лига 1 2011/2012
Кубок Африканских Наций 2010
Лига Европы 2010/2011
Франция. Лига 1 2010/2011
Чемпионат мира 2010
Франция. Лига 1 2009/2010
Кубок Африканских Наций 2008
Франция. Лига 1 2008/2009
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кот-д'Ивуар
6
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Кубок Африканских Наций, Финал
Кот-д'Ивуар
0 : 0
08.02.2015
Гана
1' - 116'
57'
Кубок Африканских Наций, 1/2 финала
ДР Конго
1 : 3
04.02.2015
Кот-д'Ивуар
1' - 72'
Кубок Африканских Наций, 1/4 финала
Кот-д'Ивуар
3 : 1
01.02.2015
Алжир
1' - 67'
Кубок Африканских Наций, 3 тур
Камерун
0 : 1
28.01.2015
Кот-д'Ивуар
1' - 90'
Кубок Африканских Наций, 2 тур
Кот-д'Ивуар
1 : 1
24.01.2015
Мали
1' - 90'
Кубок Африканских Наций, 1 тур
Кот-д'Ивуар
1 : 1
20.01.2015
Гвинея
65' - 90'
Главные новости
Ловчев: «Чемпионства «Спартака» требуют только горлопаны»
20:58
2
«Зенит» запрещал Мостовому переходить в четыре клуба РПЛ
20:44
2
РПЛ. «Ахмат» вдесятером проиграл «Акрону» – 0:2
20:29
6
РПЛ. «Динамо» разгромило «Ростов» (3:0) и поднялось на 2-е место
20:27
9
Генсек РФС отреагировал на новое решение УЕФА по России и Беларуси
20:20
1
Мусаев встал на защиту Кордобы: «Его постоянно бьют, душат, висят на плечах»
20:12
6
УЕФА принял новое решение по России и Беларуси
19:55
4
Татаев из «Оренбурга» назвал Кордобу «провокатором»: «Не знаю, почему судьи это не пресекают»
19:28
4
Стало известно, сколько ЦСКА требовал за Кисляка: «Это запретительная сумма»
19:19
5
Мусаев сказал, чего не хватило «Краснодару» для победы над «Оренбургом»
19:05
7
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+