€ 22 млн

Шемсдин Тальби - трансферы

Сандерленд
9 мая 2005 (20)
#7 | Нападающий
175 см
Марокко | Бельгия
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
09.07.25 / 30.06.30
Брюгге
Сандерленд
20 млн €
18+
