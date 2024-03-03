Шемсдин Тальби - статистика
#68 | Нападающий
|Имя
|Шемсдин
|Фамилия
|Тальби
|Команда
|Брюгге
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 мая 2005 (18 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Шемсдин
|Фамилия
|Тальби
|Команда
|Брюгге
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 мая 2005 (18 лет)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|24.04.2024
|Был в запасе
|Брюгге
|4:0
|Генк
|Бельгия. Про-Лига, Плей-офф, 5 тур
|21.04.2024
|Был в запасе
|Юнион СЖ
|1:2
|Брюгге
|Бельгия. Про-Лига, Плей-офф, 4 тур
|18.04.2024
|87' - 90'
|ПАОК
|0:2
|Брюгге
|Лига конференций, 1/4 финала, ответный матч
|14.04.2024
|Был в запасе
|Брюгге
|3:0
|Антверпен
|Бельгия. Про-Лига, Плей-офф, 3 тур
|11.04.2024
|Был в запасе
|Брюгге
|1:0
|ПАОК
|Лига конференций, 1/4 финала, первый матч
|07.04.2024
|Был в запасе
|Брюгге
|3:1
|Андерлехт
|Бельгия. Про-Лига, Плей-офф, 2 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брюгге
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.04.2024
|Был в запасе
|Брюгге (Брюгге)
|4:0
|Генк (Генк)
|21.04.2024
|Был в запасе
|Юнион СЖ (Брюссель)
|1:2
|Брюгге (Брюгге)
|14.04.2024
|Был в запасе
|Брюгге (Брюгге)
|3:0
|Антверпен (Антверпен)
|07.04.2024
|Был в запасе
|Брюгге (Брюгге)
|3:1
|Андерлехт (Брюссель)
|01.04.2024
|Был в запасе
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Брюгге (Брюгге)
|17.03.2024
|86' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|2:1
|Брюгге (Брюгге)
|10.03.2024
|87' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|3:1
|Оуд-Хеверли (Левен)
|03.03.2024
|90' -90'
|Генк (Генк)
|0:3
|Брюгге (Брюгге)