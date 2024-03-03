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    Шемсдин Тальби - статистика

    #68 | Нападающий
    Имя Шемсдин
    Фамилия Тальби
    Команда Брюгге
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 мая 2005 (18 лет)
    Рост 175
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    24.04.2024 Был в запасе Брюгге 4:0 Генк Бельгия. Про-Лига, Плей-офф, 5 тур
    21.04.2024 Был в запасе Юнион СЖ 1:2 Брюгге Бельгия. Про-Лига, Плей-офф, 4 тур
    18.04.2024 87' - 90' ПАОК 0:2 Брюгге Лига конференций, 1/4 финала, ответный матч
    14.04.2024 Был в запасе Брюгге 3:0 Антверпен Бельгия. Про-Лига, Плей-офф, 3 тур
    11.04.2024 Был в запасе Брюгге 1:0 ПАОК Лига конференций, 1/4 финала, первый матч
    07.04.2024 Был в запасе Брюгге 3:1 Андерлехт Бельгия. Про-Лига, Плей-офф, 2 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Брюгге 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.04.2024 Был в запасе Брюгге (Брюгге) 4:0 Генк (Генк)
    21.04.2024 Был в запасе Юнион СЖ (Брюссель) 1:2 Брюгге (Брюгге)
    14.04.2024 Был в запасе Брюгге (Брюгге) 3:0 Антверпен (Антверпен)
    07.04.2024 Был в запасе Брюгге (Брюгге) 3:1 Андерлехт (Брюссель)
    01.04.2024 Был в запасе Серкль Брюгге (Брюгге) 1:1 Брюгге (Брюгге)
    17.03.2024 86' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 2:1 Брюгге (Брюгге)
    10.03.2024 87' -90' Брюгге (Брюгге) 3:1 Оуд-Хеверли (Левен)
    03.03.2024 90' -90' Генк (Генк) 0:3 Брюгге (Брюгге)
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