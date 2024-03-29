Данила Зубарев - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Данила
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Зубарев
|Команда
|Мастер-Сатурн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рязань
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 июня 2006 (17 лет)
|Рост
|177
|Имя
|Данила
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Зубарев
|Команда
|Мастер-Сатурн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рязань
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 июня 2006 (17 лет)
|Рост
|177
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.04.2024
|1' - 90'
|Мастер-Сатурн
|0:0
|Балтика (мол)
|Россия. МФЛ, 7 тур
|19.04.2024
|1' - 69'
|Строгино (мол)
|1:0
|Мастер-Сатурн
|Россия. МФЛ, 6 тур
|49'
|12.04.2024
|1' - 65'
|Мастер-Сатурн
|3:5
|Краснодар (мол)
|Россия. МФЛ, 5 тур
|05.04.2024
|1' - 75'
|Локомотив (мол)
|2:0
|Мастер-Сатурн
|Россия. МФЛ, 4 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мастер-Сатурн
|5
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.04.2024
|1' -90'
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|0:0
|Балтика (мол) (Калининград)
|19.04.2024
|1' -69'
|Строгино (мол) (Москва)
|1:0
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|49'
|12.04.2024
|1' -65'
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|3:5
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|05.04.2024
|1' -75'
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:0
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|29.03.2024
|62' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|3:2
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|70'