Дмитрий Денисенко - статистика
#80 | Полузащитник
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Денисович
|Фамилия
|Денисенко
|Команда
|Минск
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 июня 2006 (17 лет)
|Рост
|190
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Денисович
|Фамилия
|Денисенко
|Команда
|Минск
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 июня 2006 (17 лет)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|14.04.2024
|1' - 90'
|Динамо-Брест
|1:0
|Минск
|Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
|05.04.2024
|1' - 90'
|Минск
|2:3
|Сморгонь
|Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Минск
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.04.2024
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:0
|Минск (Минск)
|05.04.2024
|1' -90'
|Минск (Минск)
|2:3
|Сморгонь (Сморгонь)
|31.03.2024
|1' -90'
|Минск (Минск)
|0:0
|Динамо (Минск)