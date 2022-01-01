Введите ваш ник на сайте
Главная
Россия. Женская Суперлига
Команды
ЖФК Краснодар
Арина Шуба
Новости
Арина Шуба - новости
ЖФК Краснодар
Завершил карьеру
13 апреля 2006 (19)
#32 | Нападающий
Россия
Статистика
Новости
«Спартак» попытается перехватить у «Зенита» молодую Шубу
29 ноября
7
«Краснодар» готов зимой продать «Зениту» Шубу за 13 миллионов рублей
25 ноября
6
Главные новости
Тюкавин отреагировал на ролик «Спартака», в котором высмеивается «Динамо»
10:04
Батраков – о стадионах России: «Везде хорошо встречают, кроме Питера»
09:40
4
Мостовой сказал, благодаря кому «Краснодар» стал чемпионом в прошлом сезоне
09:20
1
Венгер определил фаворита ЧМ-2026
09:06
1
Батраков назвал двух игроков, которых он хотел бы видеть в «Локомотиве»
08:50
6
Спецпроект
Помните «Снежное дерби» ЦСКА и «Спартака»? Пройдите тест о зимнем футболе!
08:38
1
Дисквалификация Талалаева, трансферные планы «Зенита», обладатель «Первой пятерки» и другие новости
01:20
Сафонов ответил, кто сильнее как тренер – Энрике или Мусаев
00:48
4
Корнеев дал совет ЦСКА, как поступить с Челестини
00:34
3
Мостовой рассказал, каким будет матч «Спартак» – «Динамо»
00:04
3
Все новости
