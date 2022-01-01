Введите ваш ник на сайте
Арина Шуба - новости

ЖФК Краснодар
Завершил карьеру
13 апреля 2006 (19)
#32 | Нападающий
Россия
Статистика Новости
«Спартак» попытается перехватить у «Зенита» молодую Шубу
29 ноября
7
«Краснодар» готов зимой продать «Зениту» Шубу за 13 миллионов рублей
25 ноября
6
