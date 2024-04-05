Владислав Джураев - статистика
#49 | Вратарь
|Имя
|Владислав
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Джураев
|Команда
|Спартак
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|2 мая 2007 (17 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Владислав
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Джураев
|Команда
|Спартак
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|2 мая 2007 (17 лет)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.04.2024
|Был в запасе
|Спартак М (мол)
|3:0
|Строгино (мол)
|Россия. МФЛ, 5 тур
|05.04.2024
|Был в запасе
|Краснодар (мол)
|1:1
|Спартак М (мол)
|Россия. МФЛ, 4 тур