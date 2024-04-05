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    Владислав Джураев - статистика

    #49 | Вратарь
    Имя Владислав
    Отчество Евгеньевич
    Фамилия Джураев
    Команда Спартак
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 2 мая 2007 (17 лет)
    Рост 183
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    12.04.2024 Был в запасе Спартак М (мол) 3:0 Строгино (мол) Россия. МФЛ, 5 тур
    05.04.2024 Был в запасе Краснодар (мол) 1:1 Спартак М (мол) Россия. МФЛ, 4 тур
    Россия
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