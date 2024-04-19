Даниил Лазарев - статистика
#82 | Защитник
|Имя
|Даниил
|Отчество
|Романович
|Фамилия
|Лазарев
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 июня 2006 (17 лет)
|Рост
|188
|Имя
|Даниил
|Отчество
|Романович
|Фамилия
|Лазарев
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 июня 2006 (17 лет)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.04.2024
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол)
|0:7
|Локомотив (мол)
|Россия. МФЛ, 7 тур
|19.04.2024
|Был в запасе
|Локомотив (мол)
|2:1
|Сочи (мол)
|Россия. МФЛ, 6 тур