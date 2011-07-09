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    Александр Жданов - статистика

    #25 | Защитник
    Имя Александр
    Отчество Николаевич
    Фамилия Жданов
    Команда Кривбасс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 мая 1984 (38 лет)
    Рост 185
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кривбасс 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.12.2011 Был в запасе Кривбасс (Кривой Рог) 0:4 Шахтер (Донецк)
    03.12.2011 Был в запасе Черноморец (Одесса) 1:2 Кривбасс (Кривой Рог)
    26.11.2011 Был в запасе Кривбасс (Кривой Рог) 2:0 Мариуполь (Мариуполь)
    19.11.2011 78' -90' Днепр (Днепр) 0:2 Кривбасс (Кривой Рог)
    05.11.2011 Был в запасе Волынь (Луцк) 0:0 Кривбасс (Кривой Рог)
    25.09.2011 Был в запасе Александрия (Александрия) 1:1 Кривбасс (Кривой Рог)
    18.09.2011 Был в запасе Кривбасс (Кривой Рог) 0:1 Металлист (Харьков)
    09.07.2011 Был в запасе Кривбасс (Кривой Рог) 1:0 Волынь (Луцк)
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