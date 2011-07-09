Александр Жданов - статистика
#25 | Защитник
|Имя
|Александр
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Жданов
|Команда
|Кривбасс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 мая 1984 (38 лет)
|Рост
|185
|Вес
|80
|Имя
|Александр
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Жданов
|Команда
|Кривбасс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 мая 1984 (38 лет)
|Рост
|185
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кривбасс
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.12.2011
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|0:4
|Шахтер (Донецк)
|03.12.2011
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|1:2
|Кривбасс (Кривой Рог)
|26.11.2011
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|2:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|19.11.2011
|78' -90'
|Днепр (Днепр)
|0:2
|Кривбасс (Кривой Рог)
|05.11.2011
|Был в запасе
|Волынь (Луцк)
|0:0
|Кривбасс (Кривой Рог)
|25.09.2011
|Был в запасе
|Александрия (Александрия)
|1:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|18.09.2011
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|0:1
|Металлист (Харьков)
|09.07.2011
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:0
|Волынь (Луцк)