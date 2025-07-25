Введите ваш ник на сайте
Главная
Россия. РПЛ
Команды
Акрон
Тамерлан Кузьменко
Трансферы
Тамерлан Кузьменко - трансферы
Акрон
10 августа 2006 (19)
#63 | Защитник
Россия
Статистика
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
25.07.25 / -
Сочи-2
Акрон-2
Свободный агент
01.01.25 / 25.07.25
Оренбург-2
Сочи-2
Свободный агент
Главные новости
2 игрока ЦСКА могут отправиться в братский «Партизан»
10:17
Назван российский клуб, куда переходят «от безысходности»
09:35
1
«Зенит» продал Кассьерру, дебютный матч Карседо в «Спартаке», дата окончания карьеры Роналду и другие новости
01:23
Стало известно, почему «Зенит» предпочитает купить форварда за границей, а не в России
01:00
8
39-летний Нани мог оказаться в другой стране СНГ
00:36
1
Арбелоа ответил на уничижительные слова Моуринью
00:12
3
Мостовой похвалил «Спартак» за кадровое решение
Вчера, 23:38
3
Бубнов спрогнозировал будущее Семака в «Зените»: «100%»
Вчера, 23:11
12
Фото
Защитник, школьником забивавший за «Зенит» «Динамо», нашел новый клуб
Вчера, 22:59
10
Клопп в случае назначения в «Реал» избавится от двух футболистов
Вчера, 22:22
3
Все новости
