Дмитрий Кондрашов - статистика
#21 | Защитник
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Кондрашов
|Команда
|Чертаново
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Санкт-Петербург
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 января 2006 (18 лет)
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Кондрашов
|Команда
|Чертаново
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Санкт-Петербург
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 января 2006 (18 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.04.2024
|1' - 61'
|Факел (мол)
|1:1
|Чертаново (мол)
|Россия. МФЛ, 7 тур
|19.04.2024
|1' - 90'
|Чертаново (мол)
|2:3
|Зенит (мол)
|Россия. МФЛ, 6 тур
|12.04.2024
|1' - 90'
|Урал (мол)
|1:1
|Чертаново (мол)
|Россия. МФЛ, 5 тур
|06.04.2024
|Был в запасе
|Луки-Энергия
|0:2
|Чертаново
|Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 1 тур
|05.04.2024
|1' - 90'
|Чертаново (мол)
|3:3
|Пари НН (мол)
|Россия. МФЛ, 4 тур
|3'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чертаново (мол)
|6
|1
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.04.2024
|1' -61'
|Факел (мол) (Воронеж)
|1:1
|Чертаново (мол) (Москва)
|19.04.2024
|1' -90'
|Чертаново (мол) (Москва)
|2:3
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|12.04.2024
|1' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:1
|Чертаново (мол) (Москва)
|05.04.2024
|1' -90'
|Чертаново (мол) (Москва)
|3:3
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|3'
|15.03.2024
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:2
|Чертаново (мол) (Москва)
|64' 90'
|08.03.2024
|1' -90'
|Чертаново (мол) (Москва)
|2:0
|ЦСКА (мол) (Москва)