Даниил Заварзин - статистика
#48 | Защитник
|Имя
|Даниил
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Заварзин
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Сызрань
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 апреля 2007 (17 лет)
|Рост
|189
|Имя
|Даниил
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Заварзин
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Сызрань
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 апреля 2007 (17 лет)
|Рост
|189
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо (мол)
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.03.2024
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|1:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|08.03.2024
|1' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|2:3
|Динамо (мол) (Москва)