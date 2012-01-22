Жан-Жак Госсо - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Жан-Жак
|Фамилия
|Госсо
|Команда
|Генчлербирлиги
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 марта 1983 (39 лет)
|Рост
|177
|Вес
|73
|Имя
|Жан-Жак
|Фамилия
|Госсо
|Команда
|Генчлербирлиги
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 марта 1983 (39 лет)
|Рост
|177
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кот-д'Ивуар
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.02.2012
|1' -90'
|Замбия
|0:0
(8:7)п
|Кот-д'Ивуар
|08.02.2012
|1' -90'
|Мали
|0:1
|Кот-д'Ивуар
|04.02.2012
|1' -90'
|Кот-д'Ивуар
|3:0
|Экваториальная Гвинея
|30.01.2012
|Был в запасе
|Кот-д'Ивуар
|2:0
|Ангола
|26.01.2012
|1' -90'
|Кот-д'Ивуар
|2:0
|Буркина-Фасо
|22.01.2012
|1' -90'
|Кот-д'Ивуар
|1:0
|Судан