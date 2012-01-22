Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Жан-Жак Госсо - статистика

    #19 | Полузащитник
    Имя Жан-Жак
    Фамилия Госсо
    Команда Генчлербирлиги
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 марта 1983 (39 лет)
    Рост 177
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кот-д'Ивуар 5 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.02.2012 1' -90' Замбия 0:0
    (8:7)п    		 Кот-д'Ивуар
    08.02.2012 1' -90' Мали 0:1 Кот-д'Ивуар
    04.02.2012 1' -90' Кот-д'Ивуар 3:0 Экваториальная Гвинея
    30.01.2012 Был в запасе Кот-д'Ивуар 2:0 Ангола
    26.01.2012 1' -90' Кот-д'Ивуар 2:0 Буркина-Фасо
    22.01.2012 1' -90' Кот-д'Ивуар 1:0 Судан
    • Читайте нас: 
    11