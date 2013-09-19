Звономир Вукич - статистика
#9 | Полузащитник
|Имя
|Звономир
|Фамилия
|Вукич
|Команда
|Верия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 июля 1979 (43 года)
|Рост
|182
|Вес
|75
|Имя
|Звономир
|Фамилия
|Вукич
|Команда
|Верия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 июля 1979 (43 года)
|Рост
|182
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ПАОК
|4
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.02.2014
|74' -90'
|Бенфика (Лиссабон)
|3:0
|ПАОК (Салоники)
|20.02.2014
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|0:1
|Бенфика (Лиссабон)
|13.12.2013
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|2:2
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|28.11.2013
|78' -90'
|Шахтер (Караганда)
|0:2
|ПАОК (Салоники)
|08.11.2013
|Был в запасе
|Маккаби (Хайфа)
|0:0
|ПАОК (Салоники)
|24.10.2013
|78' -90'
|ПАОК (Салоники)
|3:2
|Маккаби (Хайфа)
|19.09.2013
|85' -90'
|ПАОК (Салоники)
|2:1
|Шахтер (Караганда)
|90'