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    Звономир Вукич - статистика

    #9 | Полузащитник
    Имя Звономир
    Фамилия Вукич
    Команда Верия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 июля 1979 (43 года)
    Рост 182
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ПАОК 4 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.02.2014 74' -90' Бенфика (Лиссабон) 3:0 ПАОК (Салоники)
    20.02.2014 Был в запасе ПАОК (Салоники) 0:1 Бенфика (Лиссабон)
    13.12.2013 Был в запасе ПАОК (Салоники) 2:2 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
    28.11.2013 78' -90' Шахтер (Караганда) 0:2 ПАОК (Салоники)
    08.11.2013 Был в запасе Маккаби (Хайфа) 0:0 ПАОК (Салоники)
    24.10.2013 78' -90' ПАОК (Салоники) 3:2 Маккаби (Хайфа)
    19.09.2013 85' -90' ПАОК (Салоники) 2:1 Шахтер (Караганда)
    90'
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