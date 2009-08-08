|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Заря
|10
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.12.2009
|60' -90'
|Арсенал (Киев)
|1:1
|Заря (Луганск)
|29.11.2009
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|0:1
|Черноморец (Одесса)
|21.11.2009
|Был в запасе
|Металлист (Харьков)
|2:0
|Заря (Луганск)
|31.10.2009
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|2:0
|Заря (Луганск)
|25.10.2009
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|3:2
|Мариуполь (Мариуполь)
|25.09.2009
|57' -90'
|Динамо (Киев)
|2:0
|Заря (Луганск)
|19.09.2009
|70' -90'
|Заря (Луганск)
|3:1
|Металлург (Запорожье)
|31.08.2009
|88' -90'
|Шахтер (Донецк)
|3:1
|Заря (Луганск)
|22.08.2009
|79' -90'
|Заря (Луганск)
|2:0
|Говерла (Ужгород)
|81'
|08.08.2009
|1' -90'
|Карпаты (Львов)
|4:0
|Заря (Луганск)
|01.08.2009
|80' -90'
|Заря (Луганск)
|0:1
|Днепр (Днепр)
|26.07.2009
|46' -90'
|3:0
|Заря (Луганск)
|18.07.2009
|79' -90'
|Заря (Луганск)
|0:0
|Арсенал (Киев)