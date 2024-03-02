Артем Ямангулов - статистика
#19 | Защитник
|Имя
|Артем
|Отчество
|Даниярович
|Фамилия
|Ямангулов
|Команда
|Динамо Бр
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 апреля 2003 (21 год)
|Рост
|184
|Имя
|Артем
|Отчество
|Даниярович
|Фамилия
|Ямангулов
|Команда
|Динамо Бр
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 апреля 2003 (21 год)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|28.04.2024
|1' - 90'
|Динамо Бр
|4:4
|Химик
|Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 11 тур
|41'
|24.04.2024
|Был в запасе
|Машук-КМВ
|1:0
|Динамо Бр
|Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 10 тур
|20.04.2024
|46' - 90'
|Динамо Бр
|0:0
|Торпедо Миасс
|Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 9 тур
|07.04.2024
|1' - 90'
|Волга
|2:2
|Динамо Бр
|Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 7 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо Бр
|7
|1
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.04.2024
|1' -90'
|Динамо Бр (Брянск)
|4:4
|Химик (Дзержинск)
|41'
|24.04.2024
|Был в запасе
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|1:0
|Динамо Бр (Брянск)
|20.04.2024
|46' -90'
|Динамо Бр (Брянск)
|0:0
|Торпедо Миасс (Миасс)
|07.04.2024
|1' -90'
|Волга (Ульяновск)
|2:2
|Динамо Бр (Брянск)
|03.04.2024
|Был в запасе
|Динамо Бр (Брянск)
|0:3
|Спартак К (Кострома)
|30.03.2024
|62' -90'
|Авангард (Курск)
|1:0
|Динамо Бр (Брянск)
|18.03.2024
|66' -90'
|Химик (Дзержинск)
|3:1
|Динамо Бр (Брянск)
|09.03.2024
|64' -90'
|Динамо Бр (Брянск)
|0:1
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|02.03.2024
|1' -65'
|Текстильщик (Иваново)
|1:1
|Динамо Бр (Брянск)
|17'