Никита Никифоров - статистика
#97 | Нападающий
|Имя
|Никита
|Отчество
|Ильич
|Фамилия
|Никифоров
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 декабря 2004 (19 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Никита
|Отчество
|Ильич
|Фамилия
|Никифоров
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 декабря 2004 (19 лет)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.05.2024
|1' - 90'
|Черноморец
|1:2
|Торпедо
|Россия. Первая лига, 31 тур
|29.04.2024
|1' - 90'
|Черноморец
|0:0
|Динамо Мх
|Россия. Первая лига, 30 тур
|24.04.2024
|1' - 90'
|Тюмень
|1:1
|Черноморец
|Россия. Первая лига, 29 тур
|20.04.2024
|Был в запасе
|КАМАЗ
|1:0
|Черноморец
|Россия. Первая лига, 28 тур
|13.04.2024
|Был в запасе
|Черноморец
|0:0
|Акрон
|Россия. Первая лига, 27 тур
|07.04.2024
|Был в запасе
|Черноморец
|3:0
|Кубань
|Россия. Первая лига, 26 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.05.2024
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:2
|Торпедо (Москва)
|29.04.2024
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|0:0
|Динамо Мх (Махачкала)
|24.04.2024
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|1:1
|Черноморец (Новороссийск)
|20.04.2024
|Был в запасе
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|13.04.2024
|Был в запасе
|Черноморец (Новороссийск)
|0:0
|Акрон (Тольятти)
|07.04.2024
|Был в запасе
|Черноморец (Новороссийск)
|3:0
|Кубань (Краснодар)
|18.03.2024
|Был в запасе
|Черноморец (Новороссийск)
|1:0
|Шинник (Ярославль)
|10.03.2024
|83' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|3:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|03.03.2024
|Был в запасе
|Арсенал (Тула)
|2:0
|Черноморец (Новороссийск)