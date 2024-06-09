Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига наций Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Александр Давыденко - статистика

Завершил карьеру
8 февраля 2003 (23), Чебоксары
#21 | Нападающий
179 см
Россия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Торпедо Миасс
11
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Калуга
1 : 3
09.06.2024
Торпедо Миасс
75' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Торпедо Миасс
1 : 2
02.06.2024
Динамо Бр
1' - 46'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 4 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
29.05.2024
Химик
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Волга
4 : 0
25.05.2024
Торпедо Миасс
1' - 64'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Торпедо Миасс
0 : 3
19.05.2024
Спартак К
84' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Авангард
2 : 0
15.05.2024
Торпедо Миасс
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 13 тур
Торпедо Миасс
0 : 2
11.05.2024
Иртыш
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Химик
1 : 0
04.05.2024
Торпедо Миасс
46' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 11 тур
Торпедо Миасс
0 : 0
28.04.2024
Машук-КМВ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 10 тур
Текстильщик
1 : 1
24.04.2024
Торпедо Миасс
65' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 9 тур
Динамо Бр
0 : 0
20.04.2024
Торпедо Миасс
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 8 тур
Торпедо Миасс
2 : 1
13.04.2024
Волга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 7 тур
Спартак К
1 : 0
07.04.2024
Торпедо Миасс
88' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 6 тур
Торпедо Миасс
1 : 2
03.04.2024
Авангард
46' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 5 тур
Иртыш
1 : 1
30.03.2024
Торпедо Миасс
46' - 90'
85'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 3 тур
Машук-КМВ
2 : 3
18.03.2024
Торпедо Миасс
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 2 тур
Торпедо Миасс
1 : 2
09.03.2024
Текстильщик
72' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
02.03.2024
Калуга
Был в запасе
Главные новости
Раскрыты планы Роналду после бунта
09:34
1
Аргентина отпинала Буркина-Фасо (7:0)
09:17
6:0 от России, 7:0 от Англии, нападение на российского игрока, победа «Спартака» и другие новости
00:55
Тренер Намибии после 0:6 описал сборную России тремя словами
00:41
1
Только у одного тренера больше побед со сборной России, чем у Карпина
00:24
10
Реакция Модрича на 0:7 от Англии
Вчера, 23:57
Лига наций. Испания разобралась с Чехией (3:1)
Вчера, 23:41
1
Виллаш-Боаш прокомментировал бунт Роналду
Вчера, 23:01
4
Оправдания Билича после 0:7 от Англии
Вчера, 22:43
«Как этот человек может носить имя Христа?»: Джорджина – о тренере Португалии
Вчера, 22:34
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+