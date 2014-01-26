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Рубен Оливера - статистика

Завершил карьеру
5 апреля 1983 (43)
#83 | Полузащитник
182 см | 77 кг
Уругвай
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фиорентина
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 21 тур
Фиорентина
3 : 3
26.01.2014
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Сассуоло
0 : 1
22.12.2013
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Фиорентина
3 : 0
15.12.2013
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Рома
2 : 1
08.12.2013
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Фиорентина
4 : 3
02.12.2013
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Фиорентина
2 : 1
10.11.2013
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Милан
0 : 2
02.11.2013
Фиорентина
90' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
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30.10.2013
Наполи
Был в запасе
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