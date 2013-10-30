|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фиорентина
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.01.2014
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|3:3
|Дженоа (Генуя)
|22.12.2013
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:1
|Фиорентина (Флоренция)
|15.12.2013
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|3:0
|Болонья (Болонья)
|08.12.2013
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|2:1
|Фиорентина (Флоренция)
|02.12.2013
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|4:3
|Верона (Верона)
|10.11.2013
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|2:1
|Сампдория (Генуя)
|02.11.2013
|90' -90'
|Милан (Милан)
|0:2
|Фиорентина (Флоренция)
|30.10.2013
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|1:2
|Наполи (Неаполь)