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    Рубен Оливера - статистика

    #83 | Полузащитник
    Имя Рубен
    Фамилия Оливера
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 апреля 1983 (39 лет)
    Рост 182
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фиорентина 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.01.2014 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 3:3 Дженоа (Генуя)
    22.12.2013 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 0:1 Фиорентина (Флоренция)
    15.12.2013 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 3:0 Болонья (Болонья)
    08.12.2013 Был в запасе Рома (Рим) 2:1 Фиорентина (Флоренция)
    02.12.2013 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 4:3 Верона (Верона)
    10.11.2013 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 2:1 Сампдория (Генуя)
    02.11.2013 90' -90' Милан (Милан) 0:2 Фиорентина (Флоренция)
    30.10.2013 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 1:2 Наполи (Неаполь)
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