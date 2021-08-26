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Александер Теттей
Статистика
Александер Теттей - статистика
Завершил карьеру
4 апреля 1986 (40), Аккра
#6 | Полузащитник
181 см | 75 кг
Норвегия | Гана
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига конференций 2021/2022
Норвегия. Элитсериен 2021
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Премьер-лига 2019/2020
Англия. Кубок лиги 2018/2019
Англия. Чемпионшип 2018/2019
Англия. Кубок 2017/2018
Англия. Кубок Лиги 2017/2018
Англия. Чемпионшип 2017/2018
Англия. Кубок 2016/2017
Англия. Чемпионшип 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Англия. Премьер-лига 2015/2016
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Англия. Премьер-Лига 2013/2014
Англия. Премьер-Лига 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Лига Европы 2011/2012
Франция. Лига 1 2011/2012
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Франция. Лига 1 2010/2011
Франция. Лига 1 2009/2010
Кубок УЕФА 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Русенборг
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 4 раунд
Русенборг
1 : 3
26.08.2021
Ренн
1' - 90'
Лига конференций, 4 раунд
Ренн
2 : 0
19.08.2021
Русенборг
1' - 90'
Лига конференций, 3 раунд
Домжале
1 : 2
10.08.2021
Русенборг
46' - 90'
Лига конференций, 3 раунд
Русенборг
6 : 1
05.08.2021
Домжале
1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Русенборг
4 : 1
29.07.2021
Хафнарфьордур
1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Хафнарфьордур
0 : 2
22.07.2021
Русенборг
1' - 90'
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