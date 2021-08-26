Статистика по турнирам

Лига конференций 2021/2022 Норвегия. Элитсериен 2021 Англия. Кубок 2020/2021 Англия. Чемпионшип 2020/2021 Англия. Премьер-лига 2019/2020 Англия. Кубок лиги 2018/2019 Англия. Чемпионшип 2018/2019 Англия. Кубок 2017/2018 Англия. Кубок Лиги 2017/2018 Англия. Чемпионшип 2017/2018 Англия. Кубок 2016/2017 Англия. Чемпионшип 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Англия. Премьер-лига 2015/2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Англия. Премьер-Лига 2013/2014 Англия. Премьер-Лига 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Лига Европы 2011/2012 Франция. Лига 1 2011/2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Франция. Лига 1 2010/2011 Франция. Лига 1 2009/2010 Кубок УЕФА 2008/2009