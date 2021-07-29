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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Русенборг - Хафнарфьордур
Русенборг - Хафнарфьордур: обзор матча 29 июля 2021
Русенборг
29.07.2021, четверг, 20:00
Лига конференций, 2 раунд
4 : 1
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Хафнарфьордур
49'
Д. Исламович (П)
54'
С. Веччиа
76'
Э. Сейде
87'
Э. Сейде
74'
G. Thorisson
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Русенборг - Хафнарфьордур
90'
Замена
Ó. Atli Magnússon
️️️️
B. D. Sverrisson
ГОЛ! 4:1!
Э. Сейде
Пас отдал
А. Андерссон
87'
83'
Замена
L. Hrafn Róbertsson
️️️️
M. VilhjÃ¡lmsson
83'
Замена
O. Gudmundsson
️️️️
Х. Инги Гуннарссон
Желтая карточка
Э. Тагсет
82'
77'
Замена
V. O. Dimitrijevic
️️️️
B. Gudlaugsson
77'
Замена
O. Heidarsson
️️️️
J. Jonsson
ГОЛ! 3:1!
Э. Сейде
Пас отдал
Э. Тагсет
76'
74'
ГОЛ! 2:1!
G. Thorisson
Пас отдал
S. Lennon
Замена
А. Конрадсен
️️️️
В. Хофф
72'
Замена
Э. Сейде
️️️️
С. Веччиа
61'
Желтая карточка
В. Хофф
57'
Желтая карточка
С. Веччиа
56'
56'
Желтая карточка
G. Thorisson
ГОЛ! 2:0!
С. Веччиа
Пас отдал
В. Хофф
54'
53'
Желтая карточка
Г. Нильсен
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Исламович
49'
48'
Желтая карточка
E. Gunnthor Jonsson
40'
Желтая карточка
Х. Инги Гуннарссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
18
Адам Андерссон
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
15
Вебьерн Хофф
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
20
Эдвард Тагсет
ЦП
23
Стефано Веччиа
ПВ
19
Карло Хольс
ЦФ
9
Дино Исламович
ЦФ
Хафнарфьордур
12
Гуннар Нильсен
ВР
3
Хердур Инги Гуннарссон
ЛЗ
6
Eggert Gunnthor Jonsson
ЦП
0
G. Thorisson
ЦФ
0
S. Lennon
ЦФ
27
MatthÃas VilhjÃ¡lmsson
ЦФ
8
J. Jonsson
ЦФ
28
B. Gudlaugsson
ЦФ
0
B. D. Sverrisson
ЦФ
5
Guðmundur Kristjánsson
ЦФ
4
Petur Vidarsson
ЦФ
Главный тренер
Эйдур Гудьонсен
Русенборг
12
Сандер Тангвик
ВР
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
38
Миккель Конрадсен Сейде
ЦЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
16
Андерс Конрадсен
ЦП
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
Хафнарфьордур
32
Atli Gunnar Guðmundsson
ЦФ
27
Jóhann Ægir Arnarsson
ЦФ
6
Logi Hrafn Róbertsson
ЦФ
3
O. Gudmundsson
ЦФ
28
Oliver Heidarsson
ЦФ
35
Óskar Atli Magnússon
ЦФ
0
V. O. Dimitrijevic
ЦФ
4-3-1-2
1
Хансен
29
Рейтан
3
Ховланд
15
Орн Ейхолфссон
18
Андерссон
15
Хофф
6
Теттей
20
Тагсет
23
Веччиа
9
Исламович
19
Хольс
1-1-5
12
Нильсен
3
Гуннарссон
6
8
4
5
0
28
15
Хофф
16
Конрадсен
16
Конрадсен
15
Хофф
23
Веччиа
35
Сейде
35
Сейде
23
Веччиа
27
6
6
27
3
Гуннарссон
3
3
3
Гуннарссон
8
28
28
8
0
35
35
0
28
0
0
28
Остались в запасе
Русенборг
Хафнарфьордур
12
Сандер Тангвик
ВР
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
38
Миккель Конрадсен Сейде
ЦЗ
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
32
Atli Gunnar Guðmundsson
ЦФ
27
Jóhann Ægir Arnarsson
ЦФ
Главный тренер
Эйдур Гудьонсен
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
38
Миккель Конрадсен Сейде
ЦЗ
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
Остались в запасе
32
Atli Gunnar Guðmundsson
ЦФ
27
Jóhann Ægir Arnarsson
ЦФ
Главный тренер
Эйдур Гудьонсен
Статистика матча Русенборг - Хафнарфьордур
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Хафнарфьордур
Исландия. Лучший дивизион, 5 тур
Хафнарфьордур
1 : 2
24.10.2026
Тор Акурейри
Исландия. Лучший дивизион, 4 тур
ИБВ
3 : 1
16.10.2026
Хафнарфьордур
Исландия. Лучший дивизион, 3 тур
Валюр
0 : 0
10.10.2026
Хафнарфьордур
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
Хафнарфьордур
5 : 2
20.09.2026
Стьярнан
Исландия. Лучший дивизион, 1 тур
Хафнарфьордур
3 : 0
13.09.2026
Акурейри
Информация о матче
Стадион:
Леркендаль
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