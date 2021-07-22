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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Хафнарфьордур - Русенборг
Хафнарфьордур - Русенборг: обзор матча 22 июля 2021
Хафнарфьордур
22.07.2021, четверг, 22:00
Лига конференций, 2 раунд
0 : 2
Ответный матч – 1 : 4
Завершен
Русенборг
61'
К. Хольс
71'
Д. Исламович
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Хафнарфьордур - Русенборг
90'
+2
Замена
А. Конрадсен
️️️️
А. Андерссон
Замена
️️️️
Х. Инги Гуннарссон
87'
Замена
L. Hrafn Róbertsson
️️️️
E. Gunnthor Jonsson
87'
Желтая карточка
E. Gunnthor Jonsson
83'
Замена
B. Gudlaugsson
️️️️
V. O. Dimitrijevic
82'
Замена
️️️️
B. D. Sverrisson
74'
72'
Замена
С. Веччиа
️️️️
Р. Видесхейм-Пауль
72'
Замена
Э. Сейде
️️️️
Э. Тагсет
71'
ГОЛ! 0:2!
Д. Исламович
61'
ГОЛ! 0:1!
К. Хольс
Пас отдал
А. Андерссон
59'
Желтая карточка
Э. Тагсет
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хафнарфьордур
12
Гуннар Нильсен
ВР
3
Хердур Инги Гуннарссон
ЛЗ
6
Eggert Gunnthor Jonsson
ЦП
27
MatthÃas VilhjÃ¡lmsson
ЦФ
0
S. Lennon
ЦФ
0
V. O. Dimitrijevic
ЦФ
0
B. D. Sverrisson
ЦФ
8
J. Jonsson
ЦФ
5
Guðmundur Kristjánsson
ЦФ
0
G. Thorisson
ЦФ
4
Petur Vidarsson
ЦФ
Главный тренер
Эйдур Гудьонсен
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
18
Адам Андерссон
ЦЗ
15
Вебьерн Хофф
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
20
Эдвард Тагсет
ЦП
9
Дино Исламович
ЦФ
19
Карло Хольс
ЦФ
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
Хафнарфьордур
35
Óskar Atli Magnússon
ЦФ
6
Logi Hrafn Róbertsson
ЦФ
28
Teitur Magnússon
ЦФ
27
Jóhann Ægir Arnarsson
ЦФ
25
Einar Örn Harðarson
ЦФ
28
B. Gudlaugsson
ЦФ
32
Atli Gunnar Guðmundsson
ЦФ
Русенборг
12
Сандер Тангвик
ВР
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
38
Миккель Конрадсен Сейде
ЦЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
16
Андерс Конрадсен
ЦП
23
Стефано Веччиа
ПВ
1-1-5
12
Нильсен
3
Гуннарссон
6
8
4
0
5
0
4-3-3
1
Хансен
15
Орн Ейхолфссон
3
Ховланд
18
Андерссон
29
Рейтан
15
Хофф
6
Теттей
20
Тагсет
19
Видесхейм-Пауль
19
Хольс
9
Исламович
6
6
6
6
0
28
28
0
18
Андерссон
16
Конрадсен
16
Конрадсен
18
Андерссон
20
Тагсет
35
Сейде
35
Сейде
20
Тагсет
19
Видесхейм-Пауль
23
Веччиа
23
Веччиа
19
Видесхейм-Пауль
Остались в запасе
Хафнарфьордур
Русенборг
35
Óskar Atli Magnússon
ЦФ
28
Teitur Magnússon
ЦФ
27
Jóhann Ægir Arnarsson
ЦФ
25
Einar Örn Harðarson
ЦФ
32
Atli Gunnar Guðmundsson
ЦФ
Главный тренер
Эйдур Гудьонсен
12
Сандер Тангвик
ВР
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
38
Миккель Конрадсен Сейде
ЦЗ
Остались в запасе
35
Óskar Atli Magnússon
ЦФ
28
Teitur Magnússon
ЦФ
27
Jóhann Ægir Arnarsson
ЦФ
25
Einar Örn Harðarson
ЦФ
32
Atli Gunnar Guðmundsson
ЦФ
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
38
Миккель Конрадсен Сейде
ЦЗ
Главный тренер
Эйдур Гудьонсен
Статистика матча Хафнарфьордур - Русенборг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хафнарфьордур
Исландия. Лучший дивизион, 5 тур
Хафнарфьордур
1 : 2
24.10.2026
Тор Акурейри
Исландия. Лучший дивизион, 4 тур
ИБВ
3 : 1
16.10.2026
Хафнарфьордур
Исландия. Лучший дивизион, 3 тур
Валюр
0 : 0
10.10.2026
Хафнарфьордур
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
Хафнарфьордур
5 : 2
20.09.2026
Стьярнан
Исландия. Лучший дивизион, 1 тур
Хафнарфьордур
3 : 0
13.09.2026
Акурейри
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
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