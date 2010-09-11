Дайсуке Мацуи - статистика
#28 | Полузащитник
|Имя
|Дайсуке
|Фамилия
|Мацуи
|Команда
|Славия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Киото
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 мая 1981 (41 год)
|Рост
|175
|Вес
|70
|Имя
|Дайсуке
|Фамилия
|Мацуи
|Команда
|Славия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Киото
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 мая 1981 (41 год)
|Рост
|175
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Томь
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2010
|Был в запасе
|Анжи (Махачкала)
|1:0
|Томь (Томск)
|31.10.2010
|72' -90'
|Томь (Томск)
|1:0
|Амкар-Пермь (Пермь)
|16.10.2010
|76' -90'
|Томь (Томск)
|2:2
|Сатурн (Раменское)
|02.10.2010
|1' -28'
|Ахмат (Грозный)
|1:0
|Томь (Томск)
|26.09.2010
|1' -76'
|Томь (Томск)
|0:3
|ЦСКА (Москва)
|19.09.2010
|64' -90'
|Томь (Томск)
|1:1
|Локомотив (Москва)
|11.09.2010
|1' -58'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:0
|Томь (Томск)