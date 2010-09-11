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    Дайсуке Мацуи - статистика

    #28 | Полузащитник
    Имя Дайсуке
    Фамилия Мацуи
    Команда Славия
    Состав Основной
    Родной город Киото
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 мая 1981 (41 год)
    Рост 175
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Томь 6 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.11.2010 Был в запасе Анжи (Махачкала) 1:0 Томь (Томск)
    31.10.2010 72' -90' Томь (Томск) 1:0 Амкар-Пермь (Пермь)
    16.10.2010 76' -90' Томь (Томск) 2:2 Сатурн (Раменское)
    02.10.2010 1' -28' Ахмат (Грозный) 1:0 Томь (Томск)
    26.09.2010 1' -76' Томь (Томск) 0:3 ЦСКА (Москва)
    19.09.2010 64' -90' Томь (Томск) 1:1 Локомотив (Москва)
    11.09.2010 1' -58' Зенит (Санкт-Петербург) 2:0 Томь (Томск)
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