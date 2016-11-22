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Паулу Машаду
Статистика
Паулу Машаду - статистика
Завершил карьеру
31 марта 1986 (40)
#55 | Полузащитник
174 см | 69 кг
Португалия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Португалия. Примейра 2017/2018
Лига чемпионов 2016/2017
Лига чемпионов 2015/2016
Лига Европы 2014/2015
Лига чемпионов 2013/2014
Лига Европы 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Франция. Лига 1 2011/2012
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Франция. Лига 1 2010/2011
Лига Европы 2009/2010
Франция. Лига 1 2009/2010
Кубок УЕФА 2008/2009
Франция. Лига 1 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо Загреб
7
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 1
22.11.2016
Лион
73' - 90'
Лига чемпионов, 4 тур
Севилья
4 : 0
02.11.2016
Динамо Загреб
1' - 60'
Лига чемпионов, 2 тур
Динамо Загреб
0 : 4
27.09.2016
Ювентус
72' - 90'
Лига чемпионов, 1 тур
Лион
3 : 0
14.09.2016
Динамо Загреб
1' - 67'
Лига чемпионов, 4 раунд
Зальцбург
1 : 2
24.08.2016
Динамо Загреб
Был в запасе
Лига чемпионов, 4 раунд
Динамо Загреб
1 : 1
16.08.2016
Зальцбург
Был в запасе
Лига чемпионов, 3 раунд
Динамо Загреб
2 : 0
26.07.2016
Динамо Тб
1' - 9'
Лига чемпионов, 2 раунд
Динамо Загреб
3 : 2
20.07.2016
Вардар
1' - 90'
79'
Лига чемпионов, 2 раунд
Вардар
1 : 2
12.07.2016
Динамо Загреб
1' - 90'
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