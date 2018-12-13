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Орланду Са
Статистика
Орланду Са - статистика
Завершил карьеру
26 мая 1988 (38)
#70 | Нападающий
188 см | 83 кг
Португалия
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Англия. Премьер-Лига 2011/2012
Лига Европы 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Стандард
3
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Акхисар Беледиеспор
0 : 0
13.12.2018
Стандард
1' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Стандард
1 : 0
29.11.2018
Севилья
Был в запасе
72'
Лига Европы, 4 тур
Краснодар
2 : 1
08.11.2018
Стандард
89' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Стандард
2 : 1
25.10.2018
Краснодар
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Стандард
2 : 1
04.10.2018
Акхисар Беледиеспор
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
Севилья
5 : 1
20.09.2018
Стандард
1' - 90'
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