€ 1 млн

Матеус Силва - трансферы

Карабах
3 октября 1997 (28)
#1 | Защитник
182 см
Бразилия
Статистика Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
21.08.23 / 30.06.27
Локомотив Пл
Карабах
280 тыс €
06.07.22 / 21.08.23
Морейренcе
Локомотив Пл
Свободный агент
27.08.20 / 06.07.22
Баия
Морейренcе
Свободный агент
18.07.19 / 30.06.20
Баия
Фейренсе
Аренда
