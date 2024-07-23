Матеус Силва - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Матеус
|Фамилия
|Силва
|Команда
|Карабах
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 октября 1997 (26 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Матеус
|Фамилия
|Силва
|Команда
|Карабах
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 октября 1997 (26 лет)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|13.08.2024
|29' - 120'
|Лудогорец
|2:7
|Карабах
|Лига чемпионов, 3 раунд, ответный матч
|54'
|06.08.2024
|75' - 90'
|Карабах
|1:2
|Лудогорец
|Лига чемпионов, 3 раунд, первый матч
|30.07.2024
|71' - 90'
|Карабах
|5:0
|Линкольн
|Лига чемпионов, 2 раунд, ответный матч
|23.07.2024
|83' - 90'
|Линкольн
|0:2
|Карабах
|Лига чемпионов, 2 раунд, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Карабах
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.08.2024
|29' -120'
|Лудогорец (Разград)
|2:7
|Карабах (Агдам)
|54'
|06.08.2024
|75' -90'
|Карабах (Агдам)
|1:2
|Лудогорец (Разград)
|30.07.2024
|71' -90'
|Карабах (Агдам)
|5:0
|Линкольн (Гибралтар)
|23.07.2024
|83' -90'
|Линкольн (Гибралтар)
|0:2
|Карабах (Агдам)